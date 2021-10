Evento online e gratuito, promovido pelo DWIH, explica como estudar e pesquisar na Alemanha

DWIH promove evento online gratuito para estudantes e pesquisadores que desejam morar na Alemanha Foto: PIxabay/jensschoeffel

Estudantes brasileiros e pesquisadores interessados em expandir o conhecimento na Alemanha terão uma oportunidade nesta quinta-feira, 7, para conhecer algumas instituições e programas de fomento no Dia de Janelas Abertas do DWIH - Centro Alemão de Ciência e Inovação de São Paulo.

O evento será online, com transmissão pelo canal do DWIH no YouTube, e pretende apresentar ao público brasileiro ofertas de estudo e pesquisa científica na Alemanha, bem como possibilidades de bolsa e programas de fomento de agências alemãs.

Os participantes poderão conversar diretamente com os representantes das 20 instituições que já confirmaram presença: a Freie Universität Berlin (FU Berlin), a Universidade Técnica de Munique (TUM), a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU), a Universidade de Potsdam, a Universidade de Münster (WWU), a Universidade Técnica de Berlim (TU Berlin), a Universidade de Kiel (CAU Kiel), a Universidade de Colônia (Uni Köln), a Universidade Ludwig Maximilian de Munique (LMU München), a Aliança Universitária do Ruhr (UA Ruhr).

Além disso, a Sociedade de Preparação Acadêmica e Desenvolvimento de Testes (g.a.s.t.) e importantes cooperadoras de fomento à pesquisa, como o Brasilien-Zentrum de Baden-Württemberg (BZBW) na Universidade de Tübingen, o Centro Universitário da Baviera para América Latina (Baylat), o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), a Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa (DFG), a Fundação Alexander von Humboldt (AvH), a Federação Alemã de Associações de Pesquisa Industrial Otto Von Guericke (AiF), a Associação Leibniz, além da Fraunhofer-Gesellschaft, maior organização de pesquisa aplicada da Europa, enviarão representantes para este grande evento.

O DWIH São Paulo e o Consulado Geral da Alemanha conduzirão apresentações com a possibilidade para esclarecer dúvidas ao público.

Assista ao vídeo:

As palestras do Dia de Janelas Abertas serão conduzidas em português e alemão (com tradução simultânea para o português) e o evento será dividido em três blocos, dois pela manhã, das 9h30 às 12h30,, e um à tarde, das 14h às 15h30.

Ao final de cada bloco, inscritos poderão usar uma plataforma da web para conversar pessoalmente com os representantes das instituições.

No período matutino, as universidades, associações, sociedades e federações alemãs apresentarão a cultura e oportunidades das instituições de ensino, os hábitos e costumes da região da Alemanha onde estão situadas e os principais cursos oferecidos. Possibilidade de bolsas, programas de fomento e vistos para ingressar na Alemanha serão debatidos no período vespertino.

A participação no evento é gratuita mas, para ingressar nas conversas com os representantes das instituições alemãs, será preciso fazer uma inscrição através do link.

Serviço

Evento: Dia de Janelas Abertas do DWIH São Paulo

Dia: 07/10/2021

Onde: YouTube DWIH São Paulo

Horário: das 9h30 às 15h30