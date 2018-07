Evento homenageia Pablo Neruda com debate literário e aula de culinária

Na foto, o ilustrador Caribe, Pablo Neruda e Jorge Amado, na Bahia, em 1968. Foto: Divulgação

O poeta Pablo Neruda vai ser homenageado no próximo sábado, 24, na Biblioteca do Parque Villa-Lobos. A edição deste mês do Viagem Gastronômica discutirá quatro livros do escritor chileno, dar uma aula de gastronomia e oferecer degustação de dois pratos presentes nos livros do nobel de literatura de 1971.

Quatro livros do escritor chileno serão discutidos: Confesso que Vivi, Memoria de Isla Negra, Canto Geral e Odes Elementares. Quem falará sobre a vida do autor e curiosidades das obras será Dolores Freixa, historiadora e guia de turismo cultural, vencedora do Prêmio Jabuti de 2014 ao lado da jornalista Guta Chaves com o livro Expedição Brasil Gastronômico.

Neruda, além de poeta, nutria um grande interesse por gastronomia - muitos de seus poemas tratam de ingredientes da culinária. Com esse gancho, a professora de técnicas de cozinha e eventos gastronômico Solange Botura vai ensinar o preparo de duas receitas presentes em seus livros: a empanada chilena e o caldo de milho verde. Ao fim, a degustação será aberta.

O Viagem Gastronômica é um evento mensal promovido pela Biblioteca Villa-Lobos que mistura literatura e gastronomia. Os encontros já abordaram Cora Coralina, Karen Blixen (autora de A Festa de Babette) e Laura Esquivel (autora de Como Água Para Chocolate).

Viagem Gastronômica - Pablo Neruda

Onde: Biblioteca Parque Villa-Lobos - Avenida Queiróz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros

Quando: Sábado, 24, às 15h30. Chegar com 30 minutos de antecedência

Preço: Grátis