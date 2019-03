Evento gratuito une famílias e vida saudável com atividades inspiradas no movimento Slow

Evento gratuito propõe união familiar e vida saudável com atividades inspiradas no movimento 'Slow'. Foto: Divulgação Agência Grupo AP2

O que você acha de desacelerar a vida? Muitas vezes, recebemos uma avalanche de tarefas e falta tempo para aproveitar mais alguns momentos, como a convivência com os filhos. Pensando nisso, a Unibes Cultural promove o evento gratuito Slow Market Family, nos dias 29 e 30 de março, das 10h às 20h, em São Paulo. Uma série de palestras, rodas de conversa, oficinas, brincadeiras e atrações musicais terão como tema principal o 'movimento slow'.

A ideia é promover a cultura do bem-estar, a importância de brincar e aprender com os filhos e o consumo consciente de produtos. Haverá meditação e ioga para a família, conversa sobre humanização do parto e ginecologia natural.

Para as crianças, serão realizadas oficinas de reciclagem com sereias, contação de história, exercícios lúdicos e atividade culinárias.

Todos os conteúdos das palestras são voltados para um estilo de vida mais consciente. E as marcas participantes poderão apresentar seus produtos, como roupinhas de algodão orgânico para bebês, maquiagens naturais e equipamentos que estimulam a economia criativa, como berços portáteis de papelão.

Para a publicitária Melissa Volk, criadora do Slow Market, o evento quer estimular as empresas a investirem no movimento. "Reunimos empresas, instituições, educadores e diversos profissionais em prol de um estilo de vida mais slow", afirma.

Serviço

29 de março (sexta-feira)

Teatro:

10h30 - Palestra: De onde vem e para onde vai o seu lixo - Flávia Cunha (Casa Causa)

12h30 - Palestra: Humanização do Parto - Cris Balzano (Nascer Feliz)

13h30 - Palestra: Massagem em Bebês - Shantala e Toque de Piano - Cris Balzano (Nascer Feliz)

14h30 - Palestra: Com afeto e sem açúcar! Uma reflexão das boas para pais e avós! - Carina Müller (Chef e Nutricionista)

15h30 - Palestra: Ginecologia Natural e a Saúde Feminina + Meditação de Conexão do Ventre - Morgana Lima (Terapeuta e Cosmetóloga Amana Alquimia)

16h30 - Palestra: Como melhorar diálogos familiares - Janie Paula (Doula e Educadora Parental)

18h30 - Apresentação Musical - Banda Alana

Auditório:

10h30 - Atividade: Meditação e Ioga para família - Flávia Schuler (Fityoga Brasil)

11h30 - Atividade: Yoga para Gestantes - Cris Balzano (Nascer Feliz)

15h30 - Oficina: Docinhos do bem - Mini Chefs com a mão na massa - Carina Müller (Chef e Nutricionista) (Valor: R$ 50,00 / inscrições pelo Sympla - inclui um fofo kit mini chef com avental e chapéu, feitos de resíduo têxtil)

16h30m - Roda de conversa: Como melhorar diálogos familiares - Janie Paula (Doula e Educadora Parental)

Pátio e Lounge:

10h às 19h - Casa do Brincar

10h às 19h - Lounge de Leitura

14h30 - Oficina de Reciclagem com Sereias (para crianças de 3 a 6 anos) - SeuLixoMeu

30 de março (sábado)

Teatro:

10h30 - Palestra: Como se criam hábitos e como mudá-los - Shirley Hilgert (canal e blog Macetes de Mãe)

11h30 - Palestra: Alimentando a Alma - Alimentação Saudável na Rotina Familiar - Camila Espinosa (Health Coach) e Nininha Sigrist (Nutricionista)

13h00 - Palestra: Criança, Consumo e Sustentabilidade - JP Amaral (Instituto Alana)

Auditório:

10h30 - Atividade: Yoga para pais e filhos - David Arzel (Yoga4Kids)

11h30 - Atividade: Vivência Musical em família para bebês de 8 meses a 4 anos - Alê Carmani

15h00 - Atividade: Conflito & Harmonia - O encontro com as emoções - Viviane Kao (Terapeuta Holística) e Lucas Avorio Saraceni (Taichi São Paulo)

16h30 - Atividade: Slow Education | Um novo ritmo para o educar - Téia Capitanio (Pedagogia da Inteireza)

Pátio e Lounge:

10h às 19h - Casa do Brincar

10h às 19h - Lounge de Leitura

14h30 - Oficina de Reciclagem com Sereias (para crianças de 3 a 6 anos) - SeuLixoMeu

Unibes Cultural

Endereço: Rua Oscar Freire, 2500 (Ao lado da estação Sumaré do metrô)

Telefone: (11) 3065-4333