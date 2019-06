Evento gratuito ensina robótica, impressão 3D, música e programação neste sábado

MundoMaker realiza oficinas gratuitas para crianças e adultos de todas as faixas etárias em ação na Vila Madalena, neste sábado. Foto: Instagram/@mundomaker

Diversas atividades como arte, robótica, impressão 3D, artesanato, música e programação serão oferecidas aos visitantes que participarem do Open Day, promovido pela MundoMarker, escola de inovação e tecnologia.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem neste sábado, 8, entre às 10h e 18h, na Vila Madalena, em São Paulo. Esta é a terceira edição do evento e o espaço é aberto aos pets.

Haverá oficina de lançador de avião, caixa de ferramentas, caligrafia, de games e de slime - esta é a única que terá um custo de R$ 20. A renda arrecadada para esta atividade será revertida para a ONG Mão na Massa. Também haverá contação de histórias e workshop de danças urbanas.

Além das oficinas, os participantes terão acesso aos serviços de bike-trucks, com hambúrgueres, churros, café, água e gloops, que são bebidas naturais a base de frutas, água e gás.. As atividades são para crianças e adultos de todas as faixas etárias.

Programação:

Das 11h às 12h e das 14h às 15h

Oficina mão na massa de Lançador de Avião

Oficina de Caligrafia, com Aline Godoy (designer do MundoMaker)

Das 12h30 às 13h30 e das 15h30 às 16h30

Oficina mão na massa de Caixa de Ferramentas

Workshop de Danças Urbanas | Kaio (mediador MundoMaker)

Das 14h às 14h30 e das 15h30 às 16h

Contação de Histórias | Com Maria Kubrusli (Casa Colorida)

E o dia inteiro:

Oficinas de Game no Scratch

Gerador de Profissões do Futuro

Oficinas de Slime (R$ 20,00) - várias sessões durante o dia (Sem bórax)

Renda 100% revertida para a ONG Mão na Massa!

Serviço:

Data: Sábado, 8 de junho

Horário: das 10h às 18h

Local: Unidade Vila Madalena - Rua Aspicuelta, 345 (Matriz).

Contato: 93807-2345