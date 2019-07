Evento gratuito discute tecnologia, pós-humanidade e interações entre humanos e robôs

Evento da Freie Universität Berlin (FU Berlin), em parceria do Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH São Paulo), discute como as ciências humanas e naturais abordam as complexas interações entre humanos e não-humanos. Foto: ITU/R.Farrell

A Freie Universität Berlin e o Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF), em parceria com o Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH São Paulo), propõe um debate provocador: como deve ser o futuro, ou o presente, das interações entre humanos e não humanos?

Robôs humanoides ganham cada vez mais espaço na vida cotidiana e é preciso parar para pensar sobre como as relações entre humanos e não-humanos se definem.

Esse debate, aberto ao público, acontecerá no dia 30 de julho, no Goethe-Institut, em São Paulo. O evento é gratuito e não há necessidade de inscrições.

O objetivo do encontro é discutir como as ciências humanas e naturais, através de pesquisas transdisciplinares sobre tecnologia e pós-humanidade, estão abordando as complexas interações entre humanos e não-humanos.

Inteligência artificial nas relações humanas e não humanas será discutida por especialistas renomados, como a professora Astrid Ulloa, da Universidad Nacional de Colombia, o professor Christoph Benzmüller, da Freie Universität Berlin, e o professor Laymert Santos, da Universidade Estadual de Campinas.

Os comentários serão realizados por Maya Manzi, pesquisadora de pós-doutorado do Mecila (Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America) e o debate será moderado pela professora Barbara Göbel, da Ibero-Amerikanisches Institut & Freie Universität Berlin.

O evento irá explorar e colocar em pauta as principais inovações científicas em torno de tecnologias de protótipos humanoides com foco nas relações e vivências humanas e não-humanas, bem como as implicações ético-políticas dessa temática.

Serviço:

From Socionatures to Humanoid Robots: Transdisciplinary Perspectives on the Relations between Humans and Non-Humans

Quando: 30 de julho, das 17h às 19h

Local: Goethe-Institut

Endereço: Rua Lisboa, 974 - Pinheiros - São Paulo

Idioma: Inglês e Português (tradução simultânea). Serão disponibilizados 40 fones de tradução simultânea.

O evento é gratuito e não há necessidade de inscrições.