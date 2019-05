Evento de adoção de cães ocorre no fim de semana no Mooca Plaza Shopping

Evento de adoção de cães no fim de semana contará com a presença de diversas ONGs. Foto: Pixabay

A quarta edição do dia da AdoCÃO será realizada no sábado, 25, no Mooca Plaza Shopping, localizado na zona leste de São Paulo, das 10h às 18h.

O evento é uma iniciativa do programa Pedigree Adotar é Tudo de Bom e contará com a presença de diversas ONGS ligadas à Ampara animal. Segundo os organizadores, todos os cães serão adotados já castrados e vacinados.

Os interessados vão passar por uma entrevista de avaliação de perfil e assinar um termo de adoção. Além disso, devem levar RG, comprovante de residência e realizar uma contribuição para as ONGs. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável.

Quem adotar um cãozinho ganhará um 'kit adotante' com alimentos da marca Pedigree e um vale serviços da Pet Anjo.