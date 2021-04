Evento comemora o Dia Mundial da Criatividade e distribui bolsas de estudo

Dia Mundial da Criatividade reúne histórias inspiradoras em evento gratuito. Foto: Pixabay

Para celebrar o Dia da Criatividade e Inovação, o festival World Creativity Day será realizado nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, a partir das 9h, com o tema Novo Mundo, Novas Habilidades. O evento colaborativo será transmitido simultaneamente em 128 cidades de 18 países, terá uma feira de experiências educacionais criativas, além de liderar uma campanha de doação de mais de 100 mil bolsas de estudos.

O festival foi criado no Brasil após o dia 21 de abril ser estabelecido como o Dia da Criatividade e Inovação no calendário da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2017. A sua 4ª edição será online e gratuita, e busca acelerar o desenvolvimento do capital humano para o que virá depois da pandemia do novo coronavírus.

“A retomada da confiança pós-pandemia deve servir como um catalisador para uma revolução na aprendizagem que garanta a transição para uma economia digital e de baixo carbono, garantindo emprego e renda para todos através da criatividade”, avalia o idealizador e diretor-geral do World Creativity Day, Lucas Foster.

O empreendedor e especialista em economia criativa Lucas Foster. Foto: Rafael Arbex/Estadão

As atividades do evento têm foco nas habilidades para o futuro apresentadas no Fórum Econômico Mundial, como pensamento crítico, resolução de problemas complexos, criatividade, originalidade, liderança e influência social.

A World Creative Organization ainda inclui outras três categorias que considera fundamentais: consciência ambiental, respeito à diversidade e expressão artística. “Decidimos apoiar a nova educação para o desenvolvimento de habilidades do futuro como forma de ampliar a capacidade criativa da sociedade”, reforça Foster.

Após o evento, os participantes poderão usar o código de visualização nas atividades do festival para ter acesso a uma das 112 mil bolsas de estudos de até 100% nos cursos livres oferecidos pelas escolas parceiras do Dia Mundial da Criatividade, como a Singularity University, Doméstika, Descola, ECHOS, Saibalá, Perestroika e The School of Life.

O World Creativity Day pode ser acompanhado pelo canal do festival no YouTube e pelo aplicativo oficial WCD 2021.