Evento com alemães e brasileiros debate percepção da ciência na sociedade no pós-pandemia

Será que o brasileiro se interessa por ciência? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, uma em cada 10 pessoas consegue lembrar o nome de um cientista ou uma instituição científica no Brasil.

O Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo, que participa da 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), organiza a mesa-redonda 'Percepção da Ciência na Sociedade'. A proposta é investigar se a pandemia de covid-19 mudou o interesse dos brasileiros pelo tema, como se tornou mais conhecido e de que forma o imediatismo da mídia e as fake news afetam essa compreensão da sociedade.

O debate, gratuito e aberto, ocorre no próximo dia 26, às 16h, no anfiteatro 12 do Instituto Central de Ciências (ICC Sul) da Universidade de Brasília (UnB). “Parcela significativa de formadores de opinião e da população tem colocado em dúvida a expertise e o conhecimento científico, como vimos na questão das vacinas para covid-19. Com a mesa-redonda, queremos oferecer uma reflexão sobre as causas e possíveis estratégias para a reconquista de uma ampla credibilidade para a ciência”, afirma o gerente executivo do DWIH São Paulo, Marcio Weichert. Para ele, o debate ajuda a encontrar caminhos para enfrentar este problema.

A conversa será em em português e alemão (com tradução simultânea) e coordenada pelo presidente da SBPC e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo (USP). Estará presente também Olaf Kramer, professor de Retórica e Comunicação do Conhecimento na Universidade de Tübingen. Na visão dele, é importante comunicar os processos e métodos por trás do conhecimento científico, e não só os resultados em si, para ajudar a evitar ’teorias’ da conspiração, muito comuns em fake news.

Nesse sentido, no Brasil, o desgaste da imagem da ciência foi acentuado pelas notícias falsas durante a pandemia. Segundo pesquisa da rede de mobilização social global, Avaaz, 9 em cada 10 brasileiros entrevistados viram pelo menos uma fake news sobre a doença, e 7 em cada 10 brasileiros acreditaram em, pelo menos, uma.

Para evitar esse tipo de desinformação, a jornalista Sabine Righetti, uma das debatedoras do evento, defende o uso de ferramentas que otimizam a intersecção entre ciência e imprensa. Ela é pesquisadora na Unicamp e fundadora da Agência Bori, que tem como objetivo disseminar a produção científica brasileira entre agentes da mídia.

Completa a mesa o diretor do DWIH São Paulo e do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) no Brasil, Jochen Hellmann, que foi professor no mestrado em Gestão Científica da DHV/Universidade de Speyer, secretário-geral da Universidade Franco-Alemã, e chefe do International Office da Universidade de Hamburgo.

Além da mesa-redonda, no dia 28 de julho, o DWIH trará a palestra 'Fritz Müller – colono, naturalista e pesquisador da natureza'. O biólogo Rainer Radtke, da Universidade de Tübingen, vai contar como, apesar de viver como um colono pobre no sul do Brasil, Müller contribuiu para a ciência, em especial para a Teoria da Evolução das Espécies. O próprio Charles Darwin, autor de A Origem das Espécies, reconhecia o naturalista como “príncipe dos observadores” e incorporou muitas das descobertas de Müller em seus estudos.

O DWIH São Paulo ainda exibirá em seu estande a exposição 'Fritz Müller: O príncipe dos observadores', cedida pelo Instituto Martius-Staden. Além disso, uma delegação alemã ainda fornecerá informações sobre o trabalho do Centro e possibilidades de bolsas e pesquisa na Alemanha.

Serviço:

Participação do DWIH São Paulo na 74ª Reunião Anual da SBPC

Quando: de 24 a 30 de julho

Onde: Campus Universitário Darcy Ribeiro (Asa Norte)

Mesa-redonda “Percepção da ciência na sociedade”

Quando: dia 26 de julho, às 16h, no anfiteatro 12 do Instituto Central de Ciências (ICC Norte);

Exposição “Fritz Müller: O príncipe dos observadores”

Quando: do dia 24 a 30 de julho, no estande do DWIH São Paulo;

Palestra “Fritz Müller – colono, naturalista e pesquisador da natureza”

Quando: no dia 28, às 13h, no anfiteatro 9 do ICC.