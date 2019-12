EUA retiram Wakanda de lista de países com acordos de livre comércio

Wakanda em cena do filme 'Pantera Negra' Foto: Marvel Studios / Divulgação

O Departamento de Agricultura norte-americano (USDA) retirou nesta quinta-feira o país fictício de Wakanda de uma lista online de países que têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Não houve um comentário imediato da USDA.

Um porta-voz disse ao jornal The Washington Post que a inclusão da nação africana mítica do universo de super-heróis da Marvel foi um erro cometido em meio a testes que as autoridades estão realizando.

Francis Tseng, engenheiro de programação residente em Nova York que buscava dados sobre tarifas agrícolas dos EUA para uma bolsa que está pleiteando, percebeu a menção a Wakanda na lista de tarifas e logo deu o alerta no Twitter. "Fiquei muito confuso a princípio, pensei ter me equivocado sobre o país do filme e o confundido com outra coisa", disse Tseng à Reuters.

Wakanda, país fictício do filme 'Pantera Negra' apareceu como opção em site ligado ao USDA nesta captura de tela obtida em 19 de dezembro. Foto: USDA via Reuters

Antes de ele ser retirado, Tseng conseguiu baixar uma planilha de Excel que lista um "Cronograma Harmonizado" de códigos tarifários para várias categorias de bens comercializados entre Wakanda e os Estados Unidos, incluindo animais vivos, laticínios, tabaco e álcool.

Depois que a lista foi corrigida, Tseng tuitou: "Bem, o USDA tirou Wakanda da lista. Imagino que estejamos em uma guerra comercial com eles também."

O que é Wakanda?

O Reino de Wakanda é o lar do Pantera Negra, um super-herói da Marvel, e é retratado nos quadrinhos e no filme de grande sucesso de 2018 como uma nação africana isolada que detém a tecnologia mais poderosa do planeta.

A USDA não listou o vibranium, metal espacial fictício que é a fonte do poder de Wakanda.