Estudo revela que 73% das ONGs terão diminuição de recursos este ano por causa da pandemia

Para entender melhor esse cenário e os impactos da covid-19 nas OSCs brasileiras, 1.760 representantes de organizações em todas as regiões do País responderam a um formulário no período entre 18 e 31 de maio de 2020.

O estudo combinou a metodologia quantitativa, por meio de questionário online enviado por email e divulgado amplamente nas redes sociais, com 15 entrevistas qualitativas para aprofundar a compreensão dos dados.

O levantamento foi coordenado pelas consultorias Mobiliza e Reos Partners e cofinanciado pela Fundação Tide Setúbal, Fundação Laudes, Instituto ACP, Instituto Humanize, Instituto Ibirapitanga, Instituto Sabin e Ambev. A iniciativa conta ainda com parceria técnica da Move Social e um Comitê Estratégico voluntário, que apoia as articulações do projeto e na análise dos dados, formado por ABCR, Arredondar, GIFE, Instituto Filantropia, Move Social, Nossa Causa, Ponte a Ponte, Prosas e Rede de Filantropia pela Justiça Social. Também voluntária, a Because faz a identidade visual e os materiais de comunicação.

“A ideia do estudo surgiu porque começamos a perceber um cenário paradoxal: por um lado, as OSCs, estratégicas no combate aos problemas sociais e ambientais brasileiros, passaram a ser ainda mais relevantes para atenuar os efeitos da covid-19 nas populações mais afetadas. Por outro lado, identificamos que a sustentabilidade das OSCs, já frágil em momentos normais, vai piorar com os efeitos da pandemia, justamente quando mais precisaremos dela”, afirma Rodrigo Alvarez, diretor da Mobiliza e um dos idealizadores e coordenadores do estudo.

Das instituições ouvidas, 87% relataram ter todas ou parte de suas atividades principais interrompidas ou suspensas por causa da crise. Ainda segundo o estudo, 73% das OSCs relatam que a crise as enfraqueceu muito (36%) ou parcialmente (37%).

E mesmo com as restrições financeiras, até o final do ano, a grande maioria das organizações prevê continuar as atividades. No combate ao coronavírus, 58% das ações estão relacionadas à distribuição de alimentos e produtos de higiene para públicos que já eram atendidos. Com o fim da pandemia, 59% das organizações acreditam que a demanda por seus serviços deve aumentar.

“Se nada mudar, o cenário para os próximos dois, três anos para as OSCs será muito difícil, pois elas estarão lidando com demanda aumentada e diminuição de recursos. É necessário neste momento repensar as alternativas de financiamento do trabalho dessas OSCs, se quisermos preservar esse enorme capital social que o País construiu desde a redemocratização, na década de 80”, enfatiza Fernando Rossetti, responsável pela pesquisa na Reos Partners.