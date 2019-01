Estúdios Mauricio de Sousa promovem últimos dias de visita nas férias

A 'Turma da Mônica' e o criador, Maurício de Souza. Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Para encerrar as férias da criançada com muita diversão, os Estúdios Mauricio de Sousa abriram suas portas para receber os fãs de quadrinhos e gibis!

As visitas ao estúdio fazem parte do projeto #VisitaMSP, que comemora os 60 anos da Mauricio de Sousa Produções. A sede em São Paulo está aberta para visitação até o dia 7 de fevereiro, quinta-feira, e os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do projeto por R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira).

As visitas são sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 10h às 11h30 e das 14h30 às 16h. Durante o passeio, os visitantes poderão mergulhar no universo da Turma da Mônica e acompanhar o processo de criação dos quadrinhos de sucesso.

