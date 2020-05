Estudantes usam novo coronavírus para revisitar quadros de pintores renomados

Monalisa, de Leonardo da Vinci, em releitura feita por alunos da Rede Marista de Colégios Foto: Divulgação/Rede Marista de Colégios

Imagine Monalisa, de Leonardo da Vinci, usando máscara para se proteger do novo coronavírus? E o que dizer de Van Gogh em isolamento?

Quadros famosos como O grito, de Edvard Munch, A Moça do Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer, e As Duas Irmãs, de Renoir, foram revisitados por alunos de Artes do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo.

Os estudantes promoveram uma releitura de grandes obras de pintores consagrados com a temática da covid-19. Orientados pela professora Laís Bonfietti Figueiredo, eles pintaram ou digitalizaram as imagens contextualizando e adaptando ao novo coronavírus. Distanciamento social, máscaras de proteção e o álcool-gel fazem parte do dia a dia em tempos de pandemia.

“A releitura das obras tem como objetivo desenvolver a compreensão da arte historicamente produzida, aprimorar o pensamento artístico de forma crítica, possibilitando a fruição, a imaginação, a inventividade, a sensibilidade e a reflexão dos alunos”, explica a professora Laís Bonfietti Figueiredo, que continua ministrando as aulas online.

Confira alguns desenhos feitos por alunos durante a pandemia do novo coronavírus.

Releitura do quadro 'O Grito', de Edvard Munch, em tempos de pandemia Foto: Divulgação/ Rede Marista de Colégios

'Rosa e Azul', de Renoir, revisitado por alunos da Rede Marista de Colégios Foto: Divulgação/ Rede Marista de Colégios

O quadro de Renoir, 'Duas Irmãs', em tempos de coronavírus Foto: Divulgação/ Rede Marista de Colégios

'Monalisa', de Leonardo da Vinci, e 'Auto-retrato', de Van Gogh, em 'isolamento social', segundo alunos do Ensino Médio Foto: Divulgação/ Rede Marista de Colégios

'A Moça do Brinco de Pérola', de Johannes Vermeer, em tempos de pandemia Foto: Divulgação/ Rede Marista de Colégios

