Estudantes se vestem de príncipes e princesas e visitam crianças em hospitais

'The Imagination Project' foi criado em universidade da Pensilvânia. Foto: Facebook/theimaginationprojectpitt

Um grupo de estudantes de uma faculdade da Pensilvânia se uniu para fazer o bem: elas se fantasiam de príncipes e princesas para visitarem crianças em hospitais, contar-lhes histórias e animá-las.

O Imagination Project nasceu na Universidade de Pittsburgh e foi riado por Revu Pillai e Joanna Anninos. "Quando você é criança, tudo no mundo parece tão possível. Mas para crianças que lidam com algo tão fundamental quanto a saúde, a habilidade de crescer pode ficar limitada, e é contra isso que queremos lutar. O Imagination Project leva a essas crianças personagens da infância ao mostrar alunos de faculdade vestidos como esses personagens para alas pediátricas de hospitais", contaram as fundadoras à ABC News.

O projeto foi aprovado pela direção da universidade em 2017, e já conta com cerca de cem membros. Além de visitar os hospitais, os príncipes e princesas também fazem visitas particulares a crianças doentes e comparecem a alguns eventos, como festas infantis.

Para comprar as fantasias e pacotes de brindes que eles levam para as crianças, os membros arrecadam fundos por meio de doações. E, antes das visitas, os alunos recebem um intenso treinamento sobre como atuar, para levar um trabalho bem feito para as crianças.

Durante as visitas, as crianças também se caracterizam e participam das histórias.