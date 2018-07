Estudante se forma com TCC sobre a Gretchen

Roberto foi aprovado com TCC sobre a "rainha da internet" Foto: Instagram / @mariagretchen

Gretchen já inspirou muitos memes, mas recentemente ela também inspirou o tema de um TCC. Roberto Santos comemorou a aprovação de seu trabalho com o tema Gretchen, “A Rainha da Internet” - A construção das divas midiáticas.

“Um trabalho como TCC costuma ser bem sugante, e esse também foi, claro, porém tinha uma leveza. Foi um trabalho alegre e bem dinâmico”, contou Roberto ao E+. Ele estuda publicidade e propaganda na Faculdades Dom Bosco, em Resende, no Rio de Janeiro.

O estudante disse que fez uma abordagem histórica da internet e das redes sociais, até chegar ao conceito de “diva” e à figura da Gretchen, que teria se beneficiado de sua exposição na internet através de memes e gifs.

“A Gretchen se reinventou com o seu sucesso nas redes sociais. Afinal, ela está aproveitando essa oportunidade de mostrar suas músicas aos jovens que não a conheciam”, disse Roberto.

A banca avaliadora elogiou a forma como ele estruturou seu trabalho. “Eles falaram que seguia um raciocínio, que tinha toda uma construção até chegar na ‘protagonista’. Eles também disseram que é um trabalho que traduz muito bem nossa realidade atual”.

A cantora ficou feliz com o tema e curtiu todas as publicações do jovem no Twitter. Além disso, tendo passado a apresentação, ela compartilhou a imagem de uma notícia sobre o caso em seu Instagram e escreveu: “Que lindoooo. Morrendo de orgulho dos meus filhotchens. Parabéns!”

Apesar de todo o sucesso, Roberto falou que recebeu muitas críticas na internet e que foi preciso se afastar das redes sociais até que a apresentação do trabalho tivesse passado.

“Dois dias antes evitei ao máximo as redes sociais, pois muita gente vinha com comentários de ódio e preconceito sobre o tema sem ao menos conhecer. Tentei responder alguns até, mas deixei pra lá e foquei no meu trabalho”.

Apesar disso, muitas pessoas lhe defenderam e ele contou que não se importou. “O que importa é que eu fui muito feliz realizando esse TCC”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

