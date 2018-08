Estudante de medicina comove internet com relato de parto

Fernanda ofereceu tudo o que tinha em troca do companheirismo de Jhonatan Foto: Pixabay/@debowscyfoto

Um estudante de medicina está comovendo a internet com o seu relato de um parto que realizou em uma maternidade de Campina Grande (PB) na última segunda-feira, 18. Jhonatan Guimarães contou que se emocionou com a humildade da parturiente Fernanda.

“Estava em trabalho de parto há cerca de seis horas e, à medida que a hora passava, ficava um pouco assustada, pois as dores aumentavam e a insegurança também. Fiquei ao seu lado nesses momentos e pude vivenciar uma das coisas mais maravilhosas que vivi nessa vida de meu Deus”, disse o jovem por meio do perfil no Instagram @boraparir.

Ele iniciou seu plantão por volta das 18h35 e ficou encarregado de acompanhar a evolução do parto de Fernanda, “grávida em situação socioeconômica bem complicada”. Ela tinha 23 anos, gestante do primeiro filho e seria mãe solteira. Sua renda vinha de uma plantação que ela mantinha nos fundos de sua casa.

Com a chegada do bebê se aproximando, a parturiente ficou com medo das dores que sentia e fez um apelo a Jhonatan: “Doutor, você me faz um favor? Eu tô com muito medo e queria que o senhor ficasse aqui até Ivy nascer. Prometo trazer um caixote de jacas pra sua família amanhã logo cedo. Não é muito, mas é tudo o que eu tenho”.

O estudante de medicina conta que inicialmente ficou sem reação, seguido de uma revisão do seu modo de encarar a vida: “Entrei num processo de autoanálise e me deparei com a escuridão. Com a escuridão do egoísmo, da auto-satisfação, da não divisão com o semelhante, de ser insuficiente. Eu, naquele momento, não fui mais o mesmo. Eu fui roubado de mim”.

“Cheguei à conclusão que darei tudo o que tenho a muitas ‘Fernandas’ que precisam de mim”, ponderou Jhonatan após voltar para a casa. Ivy nasceu na madrugada daquele dia.

A postura do jovem estudante atraiu elogios de muitos internautas. Incentivado pela repercussão positiva, ele lançou uma campanha em seu Instagram para arrecadar roupas para outras grávidas na mesma situação de Fernanda. Jhonatan postou uma foto que mostra algumas das doações que já recebeu.

Confira o relato na íntegra: