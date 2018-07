Estudante anda mais de 30 quilômetros para chegar ao trabalho e ganha um carro do CEO da empresa

O CEO de uma empresa de mudanças deu um carro para um funcionário que andou mais de 30 quilômetros para não perder o primeiro dia de trabalho Foto: Carol Robinson/The Birmingham News via AP

O estudante universitário norte-americano Walter Carr estava se preparando para o seu primeiro dia de trabalho em uma empresa de mudanças quando teve uma surpresa bem desagradável: seu carro havia quebrado e ele não ia conseguir fazer o trajeto de 30 quilômetros entre Homewood - cidade no interior do Alabama onde mora - e Pelham, onde fica a empresa.

Mesmo assim, Carr estava decidido em ir trabalhar e saiu de casa à meia-noite com a intenção de fazer o trajeto a pé e chegar na empresa no seu horário. Por volta das quatro da manhã, quando chegou nas imediações da cidade, o estudante universitário foi parado por uma patrulha policial, que se solidarizou com sua história: pagou um café da manhã para ele e o levou até a empresa.

A história foi relatada no Facebook e logo viralizou, chamando a atenção de Luke Marklin, CEO da empresa onde Carr trabalha. "Esta é uma história incrível. A coragem e o grande coração que Walter mostrou ter definem a cultura da empresa com precisão. Tenho muito orgulho de estar no mesmo time de Walter... estabelecemos um alto nível de serviço e ele apenas aumentou. Estamos ansiosos para agradecer-lhe pessoalmente", escreveu Marklin no Twitter.

Esse momento aconteceu na segunda-feira, 16, quando Marklin foi até a empresa e deu um carro novo para o estudante, que pretende também entrar no serviço militar dos Estados Unidos. “Esse foi o primeiro emprego que eu consegui em muito tempo”, disse Carr ao site AL.com. “Queria mostrar a eles a dedicação que eu tinha e que eu não ia decepcioná-los logo de cara”, continuou.

Veja abaixo o momento em que o estudante recebe o carro.