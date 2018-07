Estátua coberta de neve é confundida com pessoa real e ambulância é acionada

Estátua era dedicada a todas as mulheres que perderam entes queridos na Primeira Guerra Foto: LubosHouska / Pixabay

Uma ambulância da cidade de Newcastle-under-Lyme, no condado de Staffordshire, no Reino Unido recebeu um telefonema curioso: a pessoa do outro lado da linha estava preocupada que uma mulher, sentada em um parque, estava coberta de gelo. Mas havia uma boa razão para isso.

Um porta-voz do Serviço de Ambulância das Midlands Ocidentais (uma região da Inglaterra) contou à ITV News como o alerta foi recebido: “Alguém que passava pelo lugar de carro reparou o que eles achavam ser uma pessoa coberta de neve e nos ligou”, ele disse. “Um ambulância chegou logo e nossa equipe estava lá exatamente no momento seguinte”, disse.

Segundo o porta-voz, a pessoa tinha boas intenções, mas não reparou que se tratava de uma estátua que estava coberta de gelo. O nome da estátua é Lady in the Park (A Senhora no Parque, em tradução livre), e, segundo o site do parque, é dedicada a todas as mulheres que perderam maridos, filhos e amigos na Primeira Guerra Mundial”.