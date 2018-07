Estagiário é promovido e ganha seu próprio programa no Desimpedidos 

Depois de um ano como estagiário, Chico estreia o 'Olha a Picada' Foto: Creke Aires

No canal Desimpedidos desde fevereiro 2016, Chicungunha foi contratado como estagiário para produzir conteúdo para um dos apresentadores, o Bolívia. Depois de um ano, ele foi efetivado e acaba de ganhar seu próprio programa.

"É muito louco isso. Eu sempre fiz teatro, eu sempre fui ator, eu sempre tive um trabalho paralelo, sempre gostei de aparecer. Comecei como estagiário e fui conseguindo ter mais espaço", explica ele, que participava de alguns quadros do canal, como vídeos com Fred.

Há algumas diferenças entre seu programa, o 'Olha a Picada', para os outros. O apresentador explica que é um programa solo, sem as interações de estúdio, só ele como apresentador e o tema é focado em redes sociais. "Coisas que personalidades do futebol postam nas redes e vamos brincando com isso", diz.

A ideia de criar o programa foi uma junção de ideias. Inicalmente, Chico e Bolívia pensavam em criar um espaço para fofocas. Aos poucos, chegaram à ideia das redes sociais. Além disso, o público pedia para o ex-estagiário ganhasse um espaço próprio.

O programa estreia no dia 10 e irá ao ar às sextas-feiras. A grade do Desimpedidos ganhou outras alterações e vídeos todos os dias da semana.