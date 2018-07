Esta mãe fez um post engraçadíssimo para encontrar uma esposa para o filho

Elika fez uma montagem para o filho no aniversário de 23 anos Foto: Reprodução/Facebook

Elika Takimoto só quer viver em paz. Ela ama o filho Hideo mas precisa que ele se mude logo de casa, para ela poder usar sozinha 'o banheiro, o computador, o carro e a televisão'. Além disso, o carioca de 23 anos está carente e pediu para a mãe ajudá-lo a encontrar uma namorada. Mas Elika foi um pouco além: ela quer arrumar logo uma esposa para o filho.

Claro que Elika quer que o Hideo seja feliz, então está se esforçando bastante na empreitada.

Veja o primeiro post:

Muitas pretendentes se habilitaram. Hideo até que se interessou, mas está um pouquinho acanhado:

Foto: Reprodução/Facebook

Elika aproveitou para mostrar todas as faces do filho. Além de tudo o que ela já tinha falado, ele ainda sabe cantar a música do Aladdin inteira:

E o melhor é que ela está respondendo todas as pretendentes. Veja as respostas mais engraçadas: