Esse perfil no Instagram vai mudar a maneira como você vê os patos

Guus, o pato que faz sucesso no Instagram. Foto: www.instagram.com/guustheduck/

A holandesa Sam Pronk criou um perfil no Instagram dedicado a seu pato, Guus. Nas fotos, o pato aparece caracterizado com diversas fantasias, com referências que vão desde filmes da Disney até ícones da cultura pop.

Recentemente, a foto de Beyoncé grávida - a mais curtida do Instagram - ganhou uma releitura com Guus como estrela. Em outra imagem, o animal imita uma pose presidencial.

Em entrevista ao The Telegraph, Sam Pronk, dona do pato, conta que adotou o animal quando ele tinha apenas alguns dias de vida, e rapidamente o animal tornou-se um membro da família. "Ele provavelmente pensa que sou a mãe dele. Nós passamos muito tempo com meus dois cachorros também, então eu acho que Guus pensa que ele é irmão deles", disse Sam.

Uma publicação compartilhada por • Guus the Duck • (@guustheduck) em Fev 2, 2017 às 3:34 PST

Ela explica que a ideia de vestir o animal com fantasias veio de um feriado. "Num feriado, eu decidi fazer um chapéu para Guus ou tirar uma foto especial, e no Dia de Reis na Holanda todo mundo veste uma roupa laranja, então eu fiz uma camisa para Guus. Depois disso eu fiz a roupa de Pato Donald, porque Guus se parece muito com Donald, e depois eu perdi o controle", contou.