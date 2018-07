Esquilos roubam chocolates e dão prejuízo a loja no Canadá

O momento do roubo de uma barra de Crunchie foi registrado pelas câmeras de segurança Foto: Reprodução/Youtube StopThatSquirrel DropThatBar

Uma loja de conveniências no Canadá viu seus lucros caírem nas últimas semanas após seguidos roubos de mercadoria. O problema é que os ladrões flagrados pelas câmeras de segurança são difíceis de identificar, já que são esquilos.

A BBC informa que os roedores levaram mais de 40 barras de chocolate, segundo os donos da loja. Eles explicam que não podem manter a porta de entrada fechada por causa da circulação de ar, e os bichinhos são bem ágeis.

Para pedir ajuda e algumas dicas para solucionar o problema, a família dona do estabelecimento criou páginas nas redes sociais com o nome StopThatSquirrel DropThatBar (ou PareAqueleEsquilo SolteAquelaBarra). Nos vídeos disponíveis no YouTube, os donos da loja se referem aos 'meliantes' como "cleptomaníaco do Kinder Bueno" e "travesso do Crunchie", em tradução livre.

Veja vídeos dos momentos dos crimes:

A página coloca o preço dos chocolates roubados nos posts e alguns internautas comentaram que tudo pode ser apenas uma jogada de marketing. A loja não se pronunciou sobre isso.