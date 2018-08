Esquilo entra em loja na Disney e rouba pacote de doces

Um esquilo foi flagrado por clientes "invadindo" uma loja na Disney e roubando um pacote de doces M&M's Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Um dos estereótipos mais conhecidos da natureza é a suposição de que esquilos são doidos por nozes, bolotas e amendoins. Um desses pequenos bichinhos reforçou essa ideia ao "invadir" uma loja de doces na Disney e roubar um pacote de M&M's de amendoim na cara dura.

A norte-americana Brianna Bradshaw estava no local na hora e postou vídeo e fotos do ocorrido no Facebook. "Um bonitinho ladrão", escreveu na legenda da foto. No vídeo, o esquilo aparece pegando o pacote de doces e ignorando totalmente um funcionário da loja que tenta expulsá-lo.

Ele desce da prateleira e sai correndo com o pacote de M&M's na boca, bem mais simples do que pegar nozes na natureza como qualquer outro esquilo faria. Uma outra cliente no local diz "meu Deus" enquanto vê a cena do esquilo indo embora com os doces na boca.

Veja abaixo o vídeo.

