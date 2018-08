Esquilo com sede esvazia garrafa d'água de turista nos EUA; veja

Turistas são aconselhados a não se aproximem dos animais Foto: Pixabay/@631372

Na próxima vez que o inglês Paul Camps visitar o Grand Canyon, nos Estados Unidos, certamente se lembrará de levar uma garrafa d’água extra para os esquilos da região.

Ele fazia turismo no Grand Canyon National Park no Estado do Arizona quando encontrou um dos animais muito próximo de si. Paul conta que o esquilo lhe chamou a atenção porque agia de um modo peculiar.

“O esquilo começou a me seguir com os braços levantados, como se pedisse para eu pegá-lo. Entreguei minha garrafa d’água para a minha namorada para poder tirar uma foto e ele passou a fazer o gesto em direção a ela”, contou Paul ao jornal Daily Mail.

O casal logo entendeu: o animal estava com sede. Eles abriram a garrafa e deixaram que o esquilo bebesse o líquido todo.

É aconselhado aos visitantes do Grand Canyon National Park que não se aproximem dos animais. A distância recomendada para se manter dos esquilos é de 15 metros.

