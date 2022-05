Espetáculo 'Les Girls - Uma Diva Perto de Você' traz à cena três mulheres trans

Personagens do espetáculo 'Les Girls - Uma Diva Perto de Você', que mistura teatro e musical com três atrizes trans. Foto: Estúdio DUOO

Um espetáculo que revela os dilemas internos e as histórias de três mulheres trans. É sobre isso que se trata o espetáculo Les Girls - Uma Diva Perto de Você, uma montagem que mistura teatro e musical, que estreia no dia 20 de maio, às 20h, no Teatro Arthur Azevedo.

Com direção de Rodolfo Lima, Paula Sabbatini, Renata Peron e Leandra Gitana estarão em cena em 17 sessões em teatros e espaços culturais da capital paulista e Grande São Paulo.

A partir do conceito do biodrama, a peça ganha forma a partir do relato pessoal de vida das artistas, em contato com as músicas cantadas por suas musas inspiradoras, as divas. Em cena, elas falam sobre militância, dor, poesia, saudade e esperança questionando o papel indireto que o conceito de diva ganha na rotina de vida e escolhas pessoais.

A cenografia remete a um camarim, onde o público poderá acompanhar as três artistas se maquiando, arrumando cabelo e trocando figurinos. Intercalados com shows solos e em trio, os depoimentos e histórias são uma dramatização das próprias vidas das três artistas.

O trabalho é contemplado pelo ProAC – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo Nº 30/2021 Cidadania/Cultura LGBTQI+.

Paula Sabbatini, Renata Peron e Leandra Gitana protagonizam as mulheres trans da obra 'Les Girls - Uma Diva Perto de Você'. Foto: Estúdio DUOO

Serviço:

Les Girls - Uma Diva Perto de Você

Quando: Dias 20, 21 e 22 de maio, sexta-feira e sábado às 20h e domingo às 18h.

Tempo: 90 minutos

Onde: Teatro Arthur Azevedo. Espaço Multiuso – Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca, São Paulo.

Classificação: 14 anos

Gratuito (ingressos devem ser retirados no site).

Próximas apresentações:

Dia 29 de maio, domingo às 18h.

Centro Cultural da Juventude (São Paulo).

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo. Telefone – (11) 3343-8999. Capacidade – 200 lugares.

Dias 2 e 3 de junho, quinta e sexta-feira às 20h.

Teatro Clara Nunes (Diadema).

Rua Graciosa, 300 – Centro, Diadema. Telefone – (11) 4056-3366. Capacidade – 377 lugares.

Dia 10 de junho, sexta às 20h.

Casa Balaio (São Paulo).

Rua Adobe, 47 – Jardim Romano, São Paulo. Telefone – (11) 2130-0421. Capacidade – 50 lugares.

Dia 11 de junho, sábado às 20h.

Teatro Municipal de Barueri (Barueri).

Rua Ministro Raphael Monteiro de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Barueri. Telefone – (11) 4198-0972. Capacidade – 600 lugares.

Dias 16, 17 e 18 de junho, quinta-feira a sábado às 20h30.

SP Escola de Teatro (São Paulo).

Praça Franklin Roosevelt, 210 – Bela Vista, São Paulo. Telefone – (11) 3775-8600. Capacidade – 50 lugares.

Dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo às 20h.

Teatro Elis Regina (São Bernardo do Campo).

Av. João Firmino, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo. Telefone – (11) 4109-6262. Capacidade – 324 lugares.

Dias 1 e 2 de julho, sexta e sábado às 20h.

Teatro do SESI (Osasco).

Rua Calixto Barbieri – Iapi, Osasco. Telefone – (11) 2130-0421. Capacidade – 219 lugares.

Dia 9 de julho, sábado às 20h.

Centro Cultural da Diversidade – Teatro Décio de Almeida Prado (São Paulo).

Rua Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi, São Paulo. Telefone – (11) 3079-3438. Capacidade – 146 lugares.

Dia 10 de julho, domingo às 19h.

Teatro Municipal (Mauá).

Rua Gabriel Marques, 353 – Centro, Mauá. Telefone - (11) 2771.0016. Capacidade – 537 lugares.