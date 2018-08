Especialista explica os perigos do desafio de aspirar uma camisinha pelo nariz

Preservativo é aspirado pela boca até sair pela boca Foto: Pixabay/@Anqa

Uma brincadeira virtual que voltou à tona ressalta os limites do que se deve fazer para ganhar destaque na internet. O desafio de aspirar uma camisinha pelo nariz até ela sair pela boca preocupa porque pode causar danos à região do nariz e da garganta e, em alguns casos, levar à morte. O E+ conversou com um otorrinolaringologista para informar sobre os perigos dessa prática.

“Na minha opinião, o maior risco é, durante o processo, a pessoa aspirar o preservativo e ele ir para a via aérea inferior, na região da laringe ou da traqueia, a ponto de obstruir a passagem de ar e a pessoa ter uma parada respiratória, podendo levar a óbito”, falou Fábio Lorenzetti, otorrinolaringologista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

Não é a primeira vez que jovens reproduzem o desafio. Há relatos de pessoas praticando-o desde 2007. Em 2013, ele voltou a ser praticado após uma youtuber postar sua versão da brincadeira.

O médico ainda ressaltou complicações menores, como o risco de fragmentos do preservativo ficarem presos em alguma região do nariz e isso ocasionar uma infecção local ou irritação. Há também o perigo de causar ferimentos à mucosa da garganta ou do nariz, o que ocasionaria sangramento.

Outros desafios feitos para ganhar likes e visualizações, mas que colocam a saúde de seus praticantes em perigo, ganharam destaque recentemente. É o caso do desafio da água quente, que levou à morte uma menina de oito anos, e o desafio de comer detergente.

*Estagiário sob supervisão de Hyndara Freitas