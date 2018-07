Espanha ganha seu primeiro 'bar de cochilo'

Siesta & Go Foto: http://siestaandgo.com/

Na Espanha, é um costume que, depois do almoço, as pessoas durmam por um curto período de tempo, conhecido como 'siesta'. Por causa dessa tradição, o país ganhou um bar onde as pessoas podem tirar um cochilo no meio do dia.

O Siesta & Go fica em Madri e é o primeiro da Espanha, mas já existe em outros lugares do mundo como Londres, Bruxelas, Tóquio, Nova York e outras cidades.

"Nem todos temos a sorte de ter nossas casas perto de onde trabalhamos para poder descansar como queremos em nosso tempo livre", explica o site do estabelecimento. O local também é pensado para quem quer usar a internet e estudar durante o dia.

O preço pode ser contabilizado por minutos ou horas. Os quartos individuais custam 14 euros por hora.