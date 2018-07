Escultura em Veneza chama a atenção para o aquecimento global

Obra de Lorenzo Quinn, no Grande Canal de Veneza. Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

A cidade de Veneza, na Itália, famosa por seus canais e rios, é um dos locais que correm o risco de ficar debaixo d'água no futuro por conta do aquecimento global e do aumento do nível do mar. Pensando nisso, o artista Lorenzo Quinn fez uma obra para chamar a atenção para essa ameaça.

Sua nova escultura na cidade, Support (Apoio, em tradução livre), foi inaugurada no último sábado, 13, no histórico hotel Ca' Sagredo e ficará exposa durante toda a 57ª Bienal de Veneza, que vai até 26 de novembro. A obra consiste em duas mãos enormes, que saem do Grande Canal e seguram as paredes do hotel, como se ele fosse cair.

"Eu tenho três filhos, e estou pensando sobre a geração deles e que mundo nós vamos deixar-lhes. Eu estou preocupado, estou muito preocupado", disse Quinn numa coletiva de imprensa. Ainda segundo Quinn, a escultura é um chamado para ação, direcionado a cientistas, políticos e cidadãos preocupados com as mudanças de clima causadas pelos seres humanos e seus impactos na comunidade e no meio-ambiente.