Escritório de advocacia oferece divórcios grátis em promoção do Valentine's Day

O ganhador terá todas as dispesas do processo pagas pelo escritório Foto: Pixabay / @qimono

Que tipo de promoção você gostaria de ganhar no Dia dos Namorados? Um escritório de advocacia dos Estados Unidos vai conceder a um casal sortudo um divórcio grátis.

A promoção foi feita pelo escritório Wilson & Haubert, PLLC. O período de inscrições foi de 7 a 14 de fevereiro, data em que o Valentine’s Day é comemorado no país. Após o encerramento, o escritório afirmou ter recebido 985 inscrições.

Para participar, os interessados deveriam se inscrever no site do escritório e contar porque querem se separar. O selecionado terá todas as despesas pagas caso o divórcio não seja contestado por nenhuma das partes.

O escritório afirma que o processo ganho equivale a 985 dólares (aproximadamente R$ 3.200) ou “impagável, se você precisa de um divórcio”. O processo deve acontecer até 21 de maio de 2018.

