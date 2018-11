Escova de dentes de Charles tinha 'uma polegada' de pasta, revela mordomo

O príncipe Charles. Foto: Pixabay

Uma polegada de pasta de dentes na escova. Nem um milímetro a mais, nenhum a menos. Essa era a orientação para os empregados do príncipe Charles, de acordo com revelações feitas pelo ex-mordomo dele, Paul Burrell.

O ex-funcionário da família sempre publica comentários sobre os integrantes da realeza no perfil oficial dele no Twitter, como quando soube da gravidez de Meghan Markle. Paul Burrell sugeriu o nome Diana para o bebê, caso seja menina.

No documentário Serving the Royals: Inside the Firm, diversas entrevistas com pessoas que trabalharam para a família real britânica são exibidas, com direito a segredos de seus integrantes.

Os funcionários chamam Charles de ‘príncipe da pompa’. Ele era servido diretamente por Paul Burrell. “Em uma ocasião, ele me ligou do escritório dele e disse: ‘Oh, Paul, deixei uma carta cair no meu cesto de lixo de papel. Você pode vir aqui pegar?’. Era assim”, detalhou o ex-mordomo.

Sobre os cuidados com a vestimenta de Charles, Paul fala a respeito da rotina matinal do príncipe: “Seus pijamas são passados todos os dias de manhã e os cadarços de seus sapatos também. A tampa da banheira tem uma posição exata e a temperatura da água tem que estar morna para quente”, disse Paul Burrell.