Escoteiros do Brasil lançam plataforma online de atividades educativas em meio a pandemia

Escoteiros criam plataforma online para realizar atividades durante quarentena por causa do novo coronavírus. Foto: Hugo Hemerly

Adeptos da vida ao ar livre e das atividades junto a natureza, mais de 110 mil jovens e adultos em todo o País estão buscando novas alternativas para seguir realizando atividades escoteiras durante a pandemia do novo coronavírus.

Pensando nisso, os Escoteiros do Brasil lançaram o projeto Escoteiros Online. A iniciativa contribui para a democratização do acesso à informação e permite que o desenvolvimento do programa educativo proposto pela organização seja realizado nesse momento de afastamento social, mesmo que à distância e de forma virtual.

Segundo o Presidente dos Escoteiros do Brasil, Rafael Macedo, esta é uma maneira de reforçar a importância do escotismo no enfrentamento da crise que toda a sociedade está passando neste momento.

"O escotismo surgiu há mais de cem anos e sempre atuamos de modo a contribuir na construção de um mundo melhor, agora não seria diferente. Este novo projeto, mais do que uma medida de enfrentamento à crise atual, é também uma maneira inovadora de praticar o escotismo e levar a nossa proposta educativa para milhares de famílias brasileiras que agora estão procurando alternativas saudáveis de educação e entretenimento, enquanto permanecem no isolamento domiciliar. Afinal, o escotismo continua muito ativo e relevante para os jovens e suas famílias", considera.

Transmissões ao vivo pela internet serão realizadas periodicamente por Escoteiros do Brasil. Foto: Hugo Hemerly

Todo o trabalho será realizado por meio de uma nova plataforma disponível em um site. A programação de conteúdo está sendo elaborada por voluntários e profissionais das mais diversas áreas. Diariamente serão publicados artigos, dicas de saúde, sugestões de atividades escoteiras, transmissões ao vivo, vídeo aulas, além de atividades educacionais que serão realizadas com parceiros institucionais dos Escoteiros do Brasil.

Interessados em contribuir com a plataforma podem entrar em contato pelo e-mail comunicacao@escoteiros.org.br. O acesso a todo o conteúdo é gratuito e pode ser realizado de qualquer dispositivo com conexão a internet.

Confira a programação completa de lives dos escoteiros no link.