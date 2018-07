Escoteira confronta neonazista em protesto da extrema direita

Confronto ocorreu durante uma passeada de extrema direita na República Tcheca Foto: sasint/ Pixabay

Uma foto publicada na última terça-feira, 2, no fórum Reddit, mostra Lucie, uma escoteira, confrontando um neonazista durante um protesto de extrema direita. O caso ocorreu na cidade de Brno, na República Tcheca e o retrato chamou atenção na internet.

No momento, Lucie carregava uma bandeira em que diz "Nós vamos educar seus filhos", um lema dos escoteiros, durante a passeata no dia 1º de maio. O objetivo do grupo de jovens era protestar contra a extrema direita.

No Facebook, a Organização Mundial dos Escoteiros postou a foto e explicou a situação. "Pessoas de todos os lugares, e escoteiros entre eles, foram para as ruas durante uma marcha da extrema direita ontem, para expressar seu apoio aos valores da diversidade, paz e compreensão. Criando um mundo melhor!"