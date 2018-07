Escolas na Austrália terão aulas sobre igualdade de gênero e orientação sexual

Escola na Austrália terá aulas sobre igualdade de gênero e orientação sexual. Foto: Pixabay

O estado de Victoria, na Austrália, tomou uma decisão inovadora: a partir do ano que vem, todas as escolas do estado terão aulas sobre estereótipos de gênero. A disciplina, intitulada 'Relações Respeitosas', visa discutir violência de gênero, orientação sexual, privilégio masculino e desigualdade salarial.

De acordo com a BBC, no ensino fundamental, o foco da disciplina é mostrar aos alunos que tanto meninas quanto meninos podem ser o que quiserem. Por isso, haverá frases como 'meninas podem jogar futebol, ser médicas e fortes' e 'meninos podem chorar, ser gentis, enfermeiros e cuidar de bebês' nos materiais.

Já no ensino médio, os estudantes vão aprender alguns termos como pansexual, cisgênero e transexual e os conceitos do privilégio masculino. Num dos materiais da disciplina, está escrito: "Tendo nascido homem, você tem vantagens - como ser mais representado na esfera pública".

Além disso, os alunos também serão introduzidos ao conceito da 'hegemonia masculina', que pressiona meninos a serem heterossexuais, com habilidades esportivas e a não demonstrarem emoções, o que 'encoraja o controle e o domínio de homens sobre as mulheres', segundo diz outro ponto do material do curso.