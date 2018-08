Escola manda menina colocar adesivo nos mamilos por não usar sutiã

Garota usava uma camiseta larga sem sutiã por baixo Foto: Facebook/@free2bkari

Uma garota americana de 17 anos foi obrigada pela escola onde estuda a colocar adesivos nos mamilos após ir à aula sem sutiã. Kari Knop, mãe da jovem, defendeu o direito da filha de não usar a vestimenta íntima.

Lizzy Martinez foi à escola na Flórida na última segunda-feira, 2, vestindo uma camiseta cinza larga e sem usar sutiã. Após assistir a algumas aulas, ela foi chamada à sala da diretora porque uma das professoras disse que ela estava “distraindo a atenção dos outros alunos”.

“Eles pediram para a minha filha colocar uma camiseta a mais e disseram para ela andar de um lado para o outro para ver o quanto seus seios se movimentavam”, contou Kari em seu Facebook.

A menina contou ao Metro US que chorou muito na enfermaria, onde lhe deram quatro Band-aids para que ela colocasse sobre os mamilos. Ela então ligou para a mãe.

“A diretora da escola me disse que Lizzy foi chamada ao seu escritório porque muitos alunos estavam falando dela. Eu perguntei se algum deles foi repreendido por estarem falando dela e ela me falou que na verdade eles não estavam falando dela, mas sim encarando-a. Então eu perguntei se algum funcionário disse para eles olharem para o rosto dela em vez de encararem seus seios. A diretora ficou em silêncio”, disse Kari.

A diretora admitiu que o incidente foi tratado de forma inapropriada e que, de fato, o uso de sutiã não é obrigatório pelo código de vestimenta da escola. No entanto, alterações futuras no código exigirão o uso do acessório.

Lizzy falou que continuará desrespeitando a regra para protestar contra o que considera “uma política injusta”.

Confira o relato de Kari Knop (em inglês):

Tradução: No caso de alguém estar em dúvida, isto é o que você não pode usar na Braden River High School (exatamente o que ela estava usando no dia)