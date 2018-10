Entregador encontra bebê ao lado de caminhão e vídeo viraliza nas redes sociais

Um entregador da empresa FedEx encontrou um bebê engatinhando sozinho próximo à roda do seu caminhão enquanto fazia uma entrega na cidade de Lake Charles, Louisiana, Estados Unidos. O vídeo em que Byron Nash resgata o bebê e procura pela mãe na casa mais próxima teve mais de 60 mil compartilhamentos no Facebook.

No início do vídeo, Byron Nash diz: "Esse bebê está bem debaixo do meu caminhão e seus pais não são encontrados em lugar algum! Olhem isso, essa bebê está do lado de fora sozinha".Byron pega o bebê no colo e procura pela mãe da criança na casa mais próxima. Ele atravessa a garagem e grita: "Olá! Esse bebê estava debaixo do meu caminhão!".

Uma mulher chega correndo e Byron diz que a criança estava engatinhando debaixo da roda do veículo. Byron explica que, ao olhar rápido, pensou ter visto um cachorro, mas depois ele percebeu que era uma criança. A mulher diz que está na casa da mãe e que as portas e janelas sempre ficam abertas por ali. Ao jornal Daily Mail, Byron disse que se questionou: "como uma pessoa poderia deixar seu filho desacompanhado daquela forma?".

Bebê foi encontrado próximo à roda do caminhão Foto: Byron Nash/Facebook/Reprodução

Além dos mais de 60 mil compartilhamentos, a publicação de Byron teve 10 mil comentários e o vídeo já tinha sido visualizado mais de 2,8 milhões de vezes até o fim da tarde desta segunda-feira, 29.

