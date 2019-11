Entidade que apoia crianças com câncer realiza bazar beneficente de Natal

Crianças e adolescentes com câncer e suas famílias são acolhidos na Casa Hope durante tratamento dos pacientes. Foto: Gabriela Biló/Estadão

O fim do ano é uma época que costuma despertar solidariedade nas pessoas, que tendem a atitudes de compartilhamento e ajuda ao próximo. Uma oportunidade para colaborar com uma causa social é o bazar beneficente de Natal da Casa Hope, entidade sem fins lucrativos que apoia crianças e adolescentes com câncer. Conheça aqui o trabalho da organização.

O evento ocorre nesta sexta-feira, 22, e no sábado, 23, das 9h às 17h, na sede da ONG, em São Paulo. Além de roupas e sapatos, o há mais de mil itens novos e seminovos à venda, incluindo bolsas, acessórios, bijuterias, livros, objetos de decoração, utensílios para casa, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Os valores variam de R$ 1 até R$ 200.

Segundo Cláudia Bonfiglioli, fundadora e presidente da Casa Hope, o objetivo da ação é arrecadar fundos para manter as atividades da instituição. Há mais de 20 anos, a entidade oferece estrutura e serviços gratuitos para que pessoas de diferentes regiões do Brasil possam realizar seu tratamento em São Paulo. Com o acolhimento da casa, as famílias sentem-se mais seguras.

Em 2018, a Casa Hope ofereceu hospedagem para 809 pessoas, número que contempla tanto os pacientes quanto um responsável por ele. A instituição também forneceu itens de higiene pessoal, educação escolar, peças de vestuário, medicamentos, cursos de capacitação profissional, cestas básicas, festas comemorativas, oficinas culturais, esportes e orientação em saúde.

"Os custos para mantermos toda a infraestrutura de qualidade que oferecemos são muito altos. Fazer parte de uma causa como essa é muito gratificante e faz bem não só para as crianças e hóspedes, como para quem ajuda. Por isso, o bazar é uma forma de colaboração em que todos saem ganhando", diz Cláudia.

Vendas pela internet

Quem não puder ir ao bazar beneficente da Casa Hope pode ajudar, ainda, comprando os produtos licenciados da instituição pelo site (clique aqui). Estão à venda canetas, lápis, camisetas, nécessaires, chinelos, chaveiros e livros. O Hopinho, mascote de panda da ONG, também está disponível em dois tamanhos.

Serviço

Bazar Beneficente de Natal da Casa Hope

Data: 22 e 23 de novembro de 2019

Horário: das 9h às 17h

Local: Casa Hope (Alameda dos Guainumbis, 1027 – Planalto Paulista)