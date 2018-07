Entenda o meme do momento: 'logo eu'

Foto: Reprodução/Twitter

Se você tem um perfil no Twitter, provavelmente viu alguém fazer uma piadinha com a expressão 'logo eu' nesta quarta-feira, 11.

Depois do célebre 'ata', usado para demonstrar desinteresse, o meme do momento é o 'logo eu'. A expressão significa, resumidamente, que a pessoa é mais esperta do que você imagina.

É algo do tipo: 'achou que ia me enganar? Pois não vai. Já sou expert nesse assunto'.

Veja alguns exemplos de uso do meme:

achou que eu não ia descobrir Logo eu Pedro Álvares cabral — Logo Eu (@LogoEu_) 11 de janeiro de 2017

pensou que ia me derrubar logo eu nazaré tedesco — SNAP: beccapires (@beccapires) 11 de janeiro de 2017

tentou me chamar de infantil logo eu o bebê — Logo Eu (@LogoEu_) 11 de janeiro de 2017

quis me colocar pra baixo logo eu subterrânea — SNAP: beccapires (@beccapires) 11 de janeiro de 2017

quer me dar gelo logo eu iceberg q afundou o titanic — Luis Mariz (@LuisMariz) 11 de janeiro de 2017

Aí é claro que as pessoas já começaram a usar o meme para zoar os outros:

na escola me mandavam fazer trabalho em grupo logo eu camila cabello — arthur (@louisfallso) 11 de janeiro de 2017