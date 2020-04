Enredo da Viradouro abordará a Gripe Espanhola no carnaval 2021

Escola de Niterói sagrou-se campeã do carnaval do Rio 2020 Foto: Wilton Junior / Estadão

A escola de samba Unidos do Viradouro, campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2020, anunciou nesta quinta-feira, 23, o enredo que levará para a Sapucaí em 2021. Com o título “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, o objetivo é falar do desfile na cidade em 1919, após a pandemia da Gripe Espanhola.

Será feita uma releitura do Carnaval carioca de 1919, que, segundo a escola, ficou conhecido como “o maior do século passado”. “O enredo de Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon vai destacar o sentimento dos cariocas que foram às ruas naquele ano para celebrar o fim da pandemia da gripe espanhola”, disse a Viradouro em uma publicação em sua conta no Instagram.

O próprio título do enredo da escola é um verso de uma das marchinhas apresentadas no Carnaval daquele ano, pelo grupo Democráticos. “Buscamos mais uma vez um tema inédito e vamos abordar como a sociedade carioca soube se desvencilhar da tristeza do ano de 1918”, disse Marcus Ferreira, fazendo referência à pandemia de Gripe Espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo.

“A escolha do tema se deu principalmente pelo conteúdo cultural,que é muito forte,com muito embasamento.E é exatamente o que estávamos buscando aliar história à cultura”, comentou o presidente da escola, Marcelinho Calil.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais