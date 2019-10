Enfermeiras escrevem carta para pais que perderam recém-nascido no 6º mês de gravidez 

Mensagem humanizada da equipe de enfermeiras de Manaus inspirou uma médica obstetra do interior do Paraná. Foto: Facebook / Marcelo Augusto

Uma mulher grávida perdeu o bebê no sexto mês de gestação após sofrer uma infecção generalizada na última segunda-feira, 30. O caso ocorreu no Instituto Mulher Dona Lindu, em Manaus, e as enfermeiras da unidade resolveram amenizar a dor dos pais com uma mensagem de carinho e empatia.

A equipe escreveu uma carta como se o recém-nascido, que se chamaria Jander Gaell, estivesse se despedindo. "Papai e mamãe, durante 21 semanas e três dias, pude sentir o quanto vocês me amam e eu também já amava vocês. Sei que seriam pais excelentes. Fiquem em paz", começou.

"Nasci e voltei para o céu no dia 30 de setembro de 2018, às 14h45, no Instituto da Mulher Dona Lindu. E pesei 0,370 gramas. Irei no coração de vocês, aonde forem, para sempre. Assinado: Jander Gaell Rodrigues de Menezes", concluiu, com o pezinho do pequeno carimbado no papel.

A iniciativa repercutiu no Instagram e no Facebook, com mais de 200 mil reações, após o estudante de medicina e estagiário da unidade, Marcelo Augusto, compartilhar a atitude das enfermeiras nas redes sociais.

"Estou nos meus últimos dias de estágio em ginecologia e obstetrícia, onde durante dois meses e uma semana convivi bastante a rotina obstétrica, acompanhando e participando de vários partos, tanto normal quanto cesariana. Porém, hoje, me deparei com uma situação completamente diferente dessa rotina", disse. Augusto aproveitou também para criticar a saúde pública amazonense que, segundo ele, carece de recursos.

"Isso ganhou meu dia, ganhou minha semana, ganhou todo o tempo de estágio em que passei pelas maternidades de Manaus. Diante de todo o caos que a saúde do Amazonas está passando, falta de medicação básica, falta de leitos, falta de materiais, pagamentos atrasados de todos os profissionais da área", afirmou.

"[Isso deixa] muitos profissionais desestimulados, vendo pacientes morrerem e não podendo fazer, literalmente, nada. Mesmo assim, essa equipe que hoje passou o dia de plantão, exerceu seu papel com tanto amor ao próximo, honrando o juramento que fizeram no dia de suas formaturas", elogiou, destacando que a carta não trará o filho de volta, "mas amenizará bastante a dor da perda dos pais e familiares”.

Veja abaixo a mensagem que a equipe de enfermagem escreveu:

O ato de empatia estimulou que a atitude fosse tomada por outra profissional da saúde. A obstetra Daniele Peters, de São José dos Pinhais, no Paraná, viu a publicação e aderiu à ideia. Na última quarta-feira, 2, uma mãe perdeu o bebê após sofrer com uma patologia, e a médica escreveu uma carta no formato feito pelas enfermeiras de Manaus. Confira abaixo:

