Encontro de pets com deficiência busca arrecadar dinheiro para doações

Os projetos Cães de Rodinhas e Rodinhas para Todos se uniram para realizar o 1º Encontro Nacional de Pets Especiais. O objetivo do evento é trazer mais visibilidade para a criação de pets com deficiência e distribuir cadeiras de rodas para os animais. Todo o dinheiro arrecadado com os ingressos será destinado à compra dos equipamentos.

O evento beneficente ocorrerá neste sábado, 16, no Centro de Tradições Veganas em Santana, Zona Norte da cidade de São Paulo. Com começo às 11h e término às 17h a programação divulgada inclui a realização de um ensaio fotográfico, uma palestra de reabilitação animal e outra sobre hospedagem de animais "especiais".

O ensaio tem como objetivo produzir um calendário para cada dono do pet, com fotos do animal. O calendário poderá ser vendido para ajudar com os custos decorrentes das necessidades dos pets, como acupuntura, fisioterapia e fraldas.

Flávia Panella, do Rodinhas para Todos, comenta que a ideia do evento surgiu entre seis mulheres tutores de cães especiais. “Todas nós adotamos, [os animais] foram abandonados pela condição, a partir de acidentes ou nascimento. A ideia do evento é mostrar que não é impossível cuidar de um animal especial, dar visibilidade para a causa para que mais pessoas se interessem”.

Em 2019 o Rodinhas para Todos já doou oito cadeiras para donos sem condições financeiras de comprá-las, mas ainda possui dez pets na lista de espera. A ideia é conseguir atender essa fila com o dinheiro do evento. Os ingressos estão disponíveis no site do evento (clique aqui para acessar).

