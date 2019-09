Empresas oferecem bolsa de até US$ 15 mil para projetos de fotografia com pessoas com deficiência

Deficiência é tema de bolsa para fotógrafos Foto: Zstupar/Pixabay

Uma parceria da Getty Images com a Verizon Media oferece bolsas de até US$ 15 mil (em torno de R$ 62,2 mil) para fotógrafos que retratem histórias de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. As inscrições para o projeto Bolsa Criativa estão abertas até 1º de novembro. Ao todo, serão cinco profissionais escolhidos por banca avaliativa, formada por jurados da indústria criativa e ativistas da deficiência. O resultado será anunciado em 3 de dezembro, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, idealizado pelas Nações Unidas.

Os interessados devem enviar links para o portfólio de trabalho, resumo da proposta do projeto (entre 200 e 500 palavras), um álbum inspiracional e uma pequena dissertação que descreva a abordagem escolhida. Os textos devem ser escritos em inglês.

Os jurados vão premiar um beneficiário com US$ 15 mil, um com US$ 10 mil e três com US$ 5 mil cada. A bolsa busca atingir diversas perspectivas e os fotógrafos com deficiência são especificamente incentivados a se inscrever.

O projeto busca dar destaque aos fotógrafos que trabalham para capturar e compartilhar histórias visuais de pessoas que vivem com uma variedade de deficiências e, com isso, representá-las de forma mais autêntica na mídia.

"Dado que nossa primeira missão é mover o mundo com imagens, estamos entusiasmados em continuar nosso relacionamento com a Verizon Media - um precursor no que diz respeito à acessibilidade", diz Guy Merrill, jurado da Bolsa Criativa e gerente de arte global da Getty Images.

Larry Goldberg, gerente de acessibilidade na Verizon Media avalia que, por meio desse programa, "estamos capacitando os fotógrafos a se unirem à nossa missão com a Getty Images para representar com mais autenticidade a deficiência na mídia".

Os beneficiários das bolsas serão convidados a licenciar seu conteúdo premiado no GettyImages.com, com uma taxa de royalty de 100% para imagens criadas dentro do projeto proposto. Caso tenham interesse, os fotógrafos poderão receber orientação e mentoria de um dos premiados diretores de arte da empresa, além de serem incluídos no site Creative Insights e ganharem promoção em canais sociais relevantes.