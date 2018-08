Empresário faz sucesso vendendo testículos falsos para cachorros

Empresário ficou milionário fazendo testículos falsos para cachorros Foto: Pixabay/Seaq68

Parece mentira, mas o empresário norte-americano Gregg Miller achou uma maneira inusitada de ficar milionário: abriu uma empresa que vende testículos de silicone para cachorros como forma de substituir os órgãos que foram retirados durante a castração.

Em entrevista para a emissora CNBC, Miller diz que em quase 20 anos de negócio ele vendeu mais de 500 pares de Neuticles, o produto que ele fabrica. O preço médio do par é de US$ 310 (cerca de R$ 1,1 mil), mas pode chegar até a US$ 2,8 mil (aproximadamente R$ 10,2 mil) dependendo dos 11 tamanhos pré-estabelecidos do produto.

O empresário falou que a ideia original para o Neuticles surgiu nos anos 1990, quando teve que castrar seu cachorro, Buck. Quando perguntou para o veterinário se havia alguma maneira de manter a forma original do bicho, o profissional disse que havia sido a coisa mais louca que ele tinha ouvido.

Com um investimento inicial de US$ 100 mil, Miller criou a empresa e demorou alguns anos até chegar a uma fórmula que não afetasse a saúde dos animais. Hoje ele não faz testículos falsos só para cachorros, mas para outros bichos e expandiu seus negócios para fazer outros tipos de próteses, atendendo até mesmo zoológicos.

Veja abaixo um exemplo do produto que Miller faz.