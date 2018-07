Empresa transmite vídeos de cães jogando futebol durante intervalo dos jogos

Cães jogando futebol para acalmar durante a Copa? É isso o que um empresa inglesa vai fazer durante o jogo contra a Colômbia. Foto: YouTube/Freshpet

Assistir aos jogos da Copa do Mundo é muito divertido, porém também causa muito nervosismo. Pensando em diminuir isso, a marca inglesa Freshpet, que comercializa comida para cães, decidiu publicar vídeos durante os intervalos dos jogos com cachorros filhotes jogando bola.

A Inglaterra joga nesta terça-feira, 3, com a Colômbia para disputar uma vaga nas quartas de final, e a Freshpet vai fazer uma trasmissão ao vivo com os cãezinhos no intervalo do jogo. A ideia é acalmar e diminuir a aceleração dos batimentos cardíacos dos espectadores, que costuma ser maior durante fortes emoções.

"Para a maior parte das pessoas, sentir essa emoção e a alteração hormonal é ótimo, mas para aqueles com alguns problemas médicos, essas mudanças podem representar um risco real para sua saúde. Para essas pessoas, ter maneiras de controlar o estresse pode ser muito importante", explicou o médico Jeff Foster ao Metro.

Assista a uma prévia do que será transmitido abaixo: