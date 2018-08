Empresa procura interessados em viajar pelo mundo ganhando 2,5 mil euros por mês

Uma empresa está procurando interessados em viajar pelo mundo para fazer trabalhos sociais e ganhar 2,5 mil euros por mês como salário Foto: Pixabay/pasja1000

Já se imaginou viajando pelo mundo e ganhar para isso? Pois é, a empresa de turismo portuguesa Top Experience abriu inscrições para a segunda edição do programa World Life Experience, em que 11 pessoas serão escolhidas para fazer exatamente isso.

Brasileiros podem se inscrever para o programa e os escolhidos vão viajar durante quase um ano por diferentes regiões do mundo realizando trabalhos sociais e recebendo um salário de 2,5 mil euros pagos pela Top Experience, que também vai bancar os custos das viagens.

Segundo o site da iniciativa, o objetivo do programa é oferecer uma "experiência de imersão cultural e responsabilidade social". Os selecionados passarão 15 dias em diversos países (Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, República Tcheca, Grécia, Tailândia, Camboja, Malásia, Indonésia, Japão, Austrália e África do Sul) explorando a natureza e a cultura, além de fazer trabalhos sociais com organizações locais.

O projeto também inclui um período de 15 dias livres ao longo do ano, no qual os viajantes poderão retornar aos respectivos países de origem para visitar familiares e amigos. A viagem começa no dia 15 de janeiro e se encerra no dia 27 de novembro de 2019, mas as inscrições só vão até o dia 20 de julho de 2018.

Ficou interessado? Faça a sua inscrição no site do World Life Experience e pague a inscrição de nove euros, dos quais 2,50 serão doados para as instituições que a Top Experience irá ajudar no programa.