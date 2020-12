Empresa oferece bolsas de fotografia para mulheres e pessoas não binárias

Bolsas fazem parte de projeto que busca criar biblioteca digital com representações autênticas de mulheres e pessoas não binárias Foto: Dahyembi Joi / Getty Images / Divulgação

A empresa Getty Images irá disponibilizar duas bolsas no valor de 5 mil dólares cada, cerca de R$ 25 mil na cotação atual, para “mulheres, fotógrafas comerciais femininas e não binárias” e cinegrafistas para auxiliar no desenvolvimento de um projeto cuja temática é “relações femininas”.

A iniciativa envolverá, além do apoio financeiro, uma mentoria para as ganhadoras no desenvolvimento de seus projetos. A ideia é criar “histórias visuais”, que mostrem, de forma inclusiva e autêntica, mulheres e seus relacionamentos.

As ganhadoras também poderão licenciar seus conteúdos produzidos na Getty Images, recebendo 100% de royalties. A ação faz parte do Projeto #NosMostre, uma biblioteca de imagens digital criada em parceria com as empresas Dove e Girlgaze para desconstruir padrões de beleza mostrando, de forma realista, mulheres e indivíduos não binários (que não se identificam com o sexo masculino ou com o feminino).

A distribuição das bolsas será feita após as considerações de um júri, que determinará, a partir de um portfólio, a habilidade das inscritas de “executar uma narrativa visual comercial atraente baseada em imagens estáticas ou vídeo”, além da autenticidade nos projetos propostos em relação ao registro de relações femininas e o grau de representatividade que eles trazem.

Além das diretrizes, também serão priorizadas candidatas que derem destaque a histórias e personagens locais nas comunidades em que vivem.

Para se inscrever, os interessados devem produzir sessões de foto, seguindo as recomendações de órgãos de saúde em relação à pandemia do novo coronavírus, e enviar o portfólio para este link, na opção #ShowUs, até 14 de janeiro de 2021, às 01h59 (entre os dias 14 e 15), horário de Brasília.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais