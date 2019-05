Empresa oferece 20 mil dólares para fotógrafos com projetos LGBTs

Getty Images irá selecionar três fotógrafos. Foto: Unsplash/@kevin_1658

A Getty Images, empresa que fornece banco de imagens, está oferecendo um prêmio de 20 mil dólares, aproximadamente R$ 79 mil, para fotógrafos que contem histórias da comunidade LGBT. A novidade deverá movimentar o evento anual promovido pela empresa, o Creative Bursary, com uma categoria exclusiva para o público LGBT.

Com o objetivo de promover a inclusão por meio da fotografia, o LGBTQ+ Stories irá beneficiar os três fotógrafos selecionados com as quantias de 10 mil, 7 mil e 3 mil dólares, concedidas por um painel de juízes da indústria criativa. A bolsa está aberta a participantes de todo o mundo.

As inscrições estão abertas até 28 de maio e os vencedores serão anunciados em 25 de junho de 2019. Para participar, os fotógrafos devem seguir algumas requisições, como fornecer um portfólio de trabalho online, explicar sua proposta de projeto e redigir tudo em inglês.

Aqueles que se inscreverem e forem bem-sucedidos serão convidados a licenciar seu conteúdo através do Getty Images, com uma taxa de 100% de royalties para imagens criadas dentro do projeto proposto. Os participantes também receberão orientação de um dos diretores de arte da empresa, além de divulgação nas redes sociais.

Acesse o site do projeto para mais informações.