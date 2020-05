Empresa lança bolsas para fotógrafos cobrirem a pandemia

A empresa Getty Images busca auxiliar fotógrafos e aceita inscrições até o dia 15 de maio Foto: Klaus Vedfelt / Getty Images

Com o objetivo de incentivar e apoiar a cobertura da pandemia do novo coronavírus que está sendo feita por fotógrafos ao redor do mundo a empresa Getty Images lançou oito bolsas de ajuda financeira, cada uma no valor de 5 mil dólares (cerca de R$ 27 mil, na cotação atual).

As bolsas fazem parte da iniciativa Reportage Grants e fotógrafos que trabalhem em seus locais de origem ou em regiões próximas terão prioridade. As inscrições estão abertas para qualquer fotógrafo profissional ao redor do mundo, e a seleção será feita por um grupo de fotógrafos e jornalistas.

“Em meio às incertezas globais que apresentam desafios sem precedentes, a narrativa se torna mais importante do que nunca, pois o conteúdo visual é capaz de demonstrar de maneira exclusiva como esse vírus está afetando a vida cotidiana em todo o mundo”, afirmou Ken Mainardis, vice-presidente sênior de conteúdo da empresa.

A empresa destaca que tem como prioridade preservar a saúde e segurança dos fotógrafos, e por isso pede para que todos os candidatos cumpram as leis locais e nacionais ligadas ao trabalho jornalístico e de restrições de viagens em meio à pandemia.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio de 2020, e requer um resumo do projeto que o profissional irá realizar, uma biografia curta e fotos autorais. Todo o material deve estar em inglês. Para se inscrever e ter acesso a mais informações, clique aqui.

