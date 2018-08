Empresa japonesa desenvolve banana com casca comestível

Uma empresa japonesa desenvolveu uma inusitada banana que pode ser consumida mesmo com casca Foto: D&T Farm/Divulgação

Você já pensou em comer uma banana com casca? A empresa japonesa D&T Farm, localizada em Okayama, no sul do Japão, desenvolveu um tipo de banana chamada mongee — gíria para incrível, em japonês — e eles alegam ser possível comê-la com casca tudo e tudo.

Em entrevista ao jornal New York Post, um assessor da empresa falou que a banana é produzida plantando suas árvores em armazéns que ficam a 60 graus Celsius negativos e as replantando em locais com temperatura ambiente após um tempo. A mudança súbita na temperatura faz com que a banana cresça rapidamente e fique com a casca com a consistência de alface, segundo o jornal.

O site da D&T Farm explica que a mongee é mais doce do que outras espécies de bananas e a casca comestível contém alta concentração de vitamina B6, magnésio e triptofano. Pessoas que experimentaram a banana falam que ela tem um gosto muito parecido com abacaxi e a casca é tão fina que não tem um gosto discernível. Por conta do processo complexo de fabricação, cada unidade da banana custa cerca de R$ 18 e só é vendida na cidade onde é produzida.

