Empresa divulga fotógrafos ganhadores de bolsa para cobertura da pandemia

A empresa Getty Images revelou nesta segunda-feira, 3, os oito fotógrafos premiados com uma bolsa no valor de 5 mil dólares (mais de R$ 26 mil, na cotação atual), cada. O projeto busca apoiar o trabalho de fotojornalistas que estão cobrindo a pandemia do novo coronavírus para que eles continuem a realizar seus projetos.

Os trabalhos, submetidos de profissionais de todo o mundo, foram avaliados por juízes prestigiados na área. Dos oito vencedores, três realizam a cobertura da pandemia na América Latina: um sobre a disseminação do vírus na Ilha de Cantagallo, no Peru, outro sobre os impactos da crise para refugiados venezuelanos na Colômbia e, por fim, um sobre o Brasil.

O responsável pelo projeto no Brasil foi Tommaso Protti, que registra os efeitos dela em comunidades pobres de São Paulo, onde vive, e de Manaus. Protti agradeceu pelo prêmio em sua conta no Instagram: “feliz por ser um dos vencedores do Reportage Grant da Getty Images deste ano para documentar o impacto da covid-19 nas comunidades mais pobres e vulneráveis do Brasil”.

Outros projetos vencedores também abordam a recuperação dos moradores da cidade de Wuhan, na China, epicentro da pandemia, o impacto do novo coronavírus no Irã e no Líbano e o processo de reabertura na Alemanha e no norte da Itália.

O Reportage Grant, programa da empresa para apoiar profissionais da área de fotografia, já concedeu mais de 1.7 milhão de dólares a fotógrafos e cineastas ao redor do mundo.

Confira todos os vencedores e seus projetos:

- Forough Alaei: COVID-19 Iran’s Hottest Season

- Fabio Bucciarelli: Left Behind

- Florence Goupil: Cantagallo Island: an Indigenous Community Resists with Medicinal Plants Against the COVID-19 Virus

- Diego Ibarra: The Phoenician collapse: Between the Economical Crisis and Pandemia

- Ingmar Nolting: Measure and Middle: A Journey through Germany during the COVID-19 Pandemic

- Tommaso Protti: Brazil’s COVID-19 Poor

- Nicolò Filippo Rosso: Exodus

Shi Yangkun: The Many Faces of Wuhan

