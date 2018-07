Empresa de San Diego cria algodão doce à base de maconha

Fabricante diz que o algodão doce 'leva de volta à alegria da infância' Foto: @bedibles/instagram

Que a maconha está na moda, ninguém pode negar. Com a crescente liberação do uso medicinal da erva, principalmente nos Estados Unidos, diversos produtos à base de THC – o componente responsável pelo "barato" da droga – tem surgido no mercado. O mais recente deles é o algodão doce, criado pela empresa californiana B-Edibles. Sim, algodão doce. E de vários sabores: abacaxi, manga, morango, entre outros.

De acordo com a fabricante, a guloseima é produzida a partir de uma infusão de óleo de cannabis e açúcar orgânico, e não contém glúten nem corantes artificiais.

Por enquanto, o algodão doce está sendo vendido apenas na Califórnia e para pacientes cadastrados. Para a B-Edibles, a iguaria "leva de volta à alegria da infância, trazendo sorrisos para os rostos mesmo antes de abrir o produto”.