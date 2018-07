Empresa dá feriados extras para funcionários que não fumam

O tabagismo ainda é bastante comum no Japão Foto: Koji Sasahara/ AP

Tóquio (AP) - Uma empresa de marketing em Tóquio está concedendo uma vantagem nova para seus funcionários não-fumantes: um dias a mais de folga.

O diretor de planejamento corporativo da Piala, Hirotaka Matsushima, disse nesta quinta-feira, 2, que a empresa começou a oferecer os seis dias de férias extra para todos os seus 120 funcionários em setembro.

"Sim, é muito popular", disse Matsushima, ele mesmo, um não-fumante.

Ele disse que a política foi instalada como um benefício para os não-fumantes para compensar as pausas de tabagismo tomadas por seus colegas. Cerca de dois terços dos funcionários da empresa não fumam, disse ele.

No geral, o tabagismo ainda é bastante comum no Japão. Quase 20 por cento das pessoas com mais de 20 anos de idade fumam. Cerca de 40 por cento dos homens de 30 anos de idade fumam.

Mas a maioria dos trabalhadores de escritório deve fazer sua fumaça em salas de fumantes designadas e áreas ao ar livre, e as cidades estão gradualmente impondo limites ao tabagismo ao ar livre em áreas públicas. Mas a maioria dos restaurantes e bares ainda permitem fumar.

A Piala, criada em 2004, diz que fornece serviços de publicidade e marketing automatizado para comerciantes diretos e outras empresas.